'Türkiye'de orijinal yazılım kullanma bilinci çok az'

Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Yantaç, Türkiye'de orijinal yazılım kullanma konusundaki bilincin çok az olduğunu söyledi.

Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Türkiye'de orijinal yazılım kullanma konusundaki bilincin çok az olduğunu belirterek, "Ülkemizde korsan yazılım kullanma oranı yüzde 62 seviyesinde. Bu, kullandığınız her 100 sistemin 62'sinin legal olarak güncellenmediğini gösteriyor." dedi.

Yantaç, Türkiye'de korsan yazılım kullanımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyada en çok korsan yazılım kullanılan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Yantaç, "Yalnızca Microsoft ürünleri değil, pek çok yazılım şirketinin ürünü de korsan olarak kullanılıyor. Ülkemizde korsan yazılım oranı yüzde 62 seviyesinde. Bu, kullandığınız her 100 sistemin 62'sinin legal olarak güncellenmediğini gösteriyor." diye konuştu.

Yantaç, güncellenmeyen yazılımların güvenlik açısından büyük riskler taşıdığına işaret ederek, "Son yıllarda artan, bilgisayarların şifrelenerek kullanımın engellemesi olaylarının en büyük nedeni, maalesef korsan kullanım ve güncellemelerin olmaması." ifadesini kullandı.

Sistemlerin gelişen teknolojiler sayesinde daha kolay ve hızlı hacklendiğini anlatan Yantaç, "Sürekli güncellenen bir sistemi, hacklemek çok zordur ama üç senedir güncellenmeyen bir sistemi virüsle, atakla hacklemek ya da ona zarar vermek çok daha kolaydır. Bunun bir de hırsızlık boyutu var. Aslında yapılan şey hırsızlık. Bir emeğin hırsızlığı, bir çalışmanın hırsızlığı. Yalnızca Microsoft değil, Türkiye'de yazılım yapan firmaların çoğunluğu bundan etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yantaç, Türkiye'de korsan yazılım kullanma oranının gelişmekte olan yazılım sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Lisanslı ürün kullanmayarak, aslında Türk firmalarının önünü kesiyoruz, onlara zarar veriyoruz." dedi.

