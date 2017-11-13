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"Türkiye'de seri iflaslar yaşanabilir"

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"Türkiye'de seri iflaslar yaşanabilir"
Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, "Türkiye'de seri iflaslar yaşanabilir" dedi.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating BaşkanıOrhan Ökmen, "Başta inşaat sektöründe olmak üzere seri iflas riski büyüyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, "Türkiye’nin durağanlaşma riski artıyor" diyen Ökmen'in açıklamaları şöyle:

"Şu anda hem sektörlerde hem de firmalarda ciddi bir nakit tutma arzusu var. Borç ödeme arzusu düşüyor. Bu Türkiye’de ciddi bir likitide krizine yol açabilir. Hatta Türk bankacılık sektörü bazı sektörleri riskli ilan ederek onlara kredi tahsislerinde kısıntılara gittiğini duyuyoruz. Ekonomi genelinde firmaların nakit tutma eğiliminin artması, ödeme sürelerinin uzamış olması ve ödeme arzusundaki düşüklük halleri, seri iflas risklerini büyütmüştür. Kredi Garanti Fonu ve bankaların toleransı ile ekonomide bir miktar yumuşatılmış olan genel nakit sıkışıklığı, tedarikçi zinciri vasıtasıyla hem yatay hem de dikey olarak sektörler ve firmalar arasına ve ekonominin geneline sirayet ederek kritik boyutlara yükselmiş ve seri iflas olasılıklarını hayli artırdı. Ayrıca, mevcut konjonktürde bankaların riskli ilan ettikleri sektörlere yönelik kredi isteksizliği de bu nakit sıkıntısını artıracak.

Mutlak miktarı 40 milyar dolara ulaşacak olan cari açığın finansman kalitesi bozuldu. Batı dünyasıyla gerginleşen ilişkilerin topyekûn olarak ekonomiyi daraltıcı olasılıkları Türkiye’nin en önemli ekonomik risklerdendir. Hukuksal eksiklikler ve hukuksal aşınmalar da Türkiye için gelen yabancı sermaye açısından büyük risk yaratıyor."

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