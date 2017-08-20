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Türkiye'deki yapıların yarısı riskli

Türkiye'deki yapıların yarısı riskli
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener il Kent Bilimci - Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Türkiye'deki yapıların yarısı deprem riski taşıyor dedi.

CnnTürk'te katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin neredeyse tamamen fay hatları üzerinde bulunan bir ülke olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Özener, yanlış yapılaşma yüzünden düşük şiddetli depremlerde bile binaların yıkıldığına dikkat çekerek, şiddetin artması durumunda sonucun çok daha kötü olacağını vurguladı.

Türkiye'deki 20 milyon yapı stokunun yarısının çürük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bunlardan sadece yarısını bile yenilemeye kalkmanın günde 3bin konut üretmek anlamına geldiğini ve yapılabilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Acilen bir Afet Bakanlığının kurulmasını ve Türkiye'nin olası bir depreme hazırlanmasını isteyen Ahmet Vefik Alp, Çevre ve Şehircilik bakanlığının bu iş için yeterli olmayacağını dile getirdi. Olası bir Marmara depreminde, depremde kaybedilen insanlar kadar, deprem sonrası oluşacak kaosta, yaralılara ulaşılamayacağı için kayıplar yaşanacağını uyaran Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, üzerlerine avm ya da otopark inşa edilen afet toplanma alanlarının da yeniden düzenlenmesi

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