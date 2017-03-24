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Türkiye’den Almanya’ya soruşturma

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Türkiye’den Almanya’ya soruşturma
Rekabet Kurulu, Alman devi Mercedes’e soruşturma açılmasına karar verdi. Ekonomi Bakanlığı da Almanya’dan ithal edilen ve deterjanlar ile leke çıkarıcılarda kullanılan sodyum perkarbonat ithalatına ‘damping’ soruşturması başlattı.

Almanya ile yaşanan siyasi gerilimin ardından Türkiye, ekonomi alanında bugün iki karar aldı. Rekabet Kurulu, Alman devi Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ

Hürriye'ten Aysel Alp'in haberine göre, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddia edilmişti. Rekabet Kurulu, bu başvuru üzerine yaptığı ön araştırmayı tamamladı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler sonucu ulaşılan bulguları ciddi ve yeterli bularak Mercedes-Benz Türk A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturmada, Mercedes’in Rekabet Kanunun aykırı şekilde hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı tespiti yapılacak.

ALMANYA VE İSVEÇ İTHALATI MERCEK ALTINA ALINDI

Ekonomi Bakanlığı da Ak Kimya’nın başvurusunu değerlendirerek, Almanya ve İsveç’ten ithal edilen sodyum perkarbonatlar için damping soruşturması açtı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan soruşturma duyurusunda her iki ülkenin önemli miktarda üretim ve ihracat kapasitesine sahip olduğu tespiti yer aldı. Soruşturma sonunda söz konusu ülke menşeli ürünlerin Türkiye’ye düşük fiyatla girmesi nedeniyle yerli üreticinin zarara uğradığı ya da zarar riskine maruz kalıp kalmadığı değerlendirilecek. Yerli üretimi tehdit ettiğinin tespiti halinde ise Almanya ve İsveç’ten yapılacak sodyum perkarbonat ithalatına ‘antidamping’ vergisi uygulanacak.

YAYGIN KULLANIM ALANI

Almanya’nın önemli üreticileri arasında yer aldığı sodyum perkarbonatlar; çamaşır ve bulaşık deterjanlarında ağartıcı, leke çıkarıcı olarak kullanıldığı gibi tekstil ve kağıt endüstrisinde de ağartıcı; çeşitli gıda ve kozmetik üretiminde ise dezenfektan olarak kullanılıyor.

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