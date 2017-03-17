Türkiye'den 'ek vergi' hamlesi

15 Mart itibari ile Rusya’daki buğday ve mısır üreticileri ürünlerini Türkiye’ye satmak için yüzde 130 gümrük vergisi ödemek zorunda. Bu hamle Rusya ile yaşanan krizin aşılması sonrası hala yasakların tamamen kalkmamasına karşı hamle olarak yorumlandı.

Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin 25 Kasım 2015 uçak krizi öncesine döndüğü Moskova’daki Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) liderler zirvesinde ilan edilmesine rağmen, Rusya’nın başta domates olmak üzere tüm tarım ürünlerine yasağı kaldırmaması Ankara’nın misilleme gibi adım atmasına yol açtı.

YÜZDE 130 VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA



Rusya’daki tahıl üreticileri arasında esen panik havasını Kommersant gazetesi duyurdu. Rusya Tarım Pazarı Enstitüsü Müdürü Dmitriy Rilko’nun açıklamasını ön plana çıkartan gazete, “Türkiye buğday, mısır ve ay çiçek yağı ithalatında tamamen gümrüksüz rejimi sona erdirdi. 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye’ye bu ürünleri satan Rus ihracatçı firmalar yüzde 130 gibi gümrük vergisi ile karşılaşacak. Ankara tarafından uygulanmaya başlanan yeni uygulama Türkiye tahıl pazarının Rusya’ya kapanması anlamına geliyor” dendi.