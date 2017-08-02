Türkiye'den flaş Eurovision kararı

Eurovision'a en son 2012 yılında katılan Türkiye yeniden yarışmaya katılma kararı aldı.

Müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik severleri heyecanlandırdı.

Akla ilk gelen isim maNga olsa da; Türkiye'yi kimin temsil edeceği ise henüz netlik kazanmadı. maNga 2010 yılında Eurovision'a katılmış, büyük yarıştan ikinci olarak ayrılmıştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Almanya 246 puanla kazanırken, Türkiye, 170 puanla ikinci olmuştu. Oslo'nun Telenor Arena salonunda yapılan final gecesinde Türkiye adına Manga, "We could Be The Same" (Aynı Olabiliriz) parçasıyla sahne almıştı.

EN SON CAN BONOMO TEMSİL ETMİŞTİ

Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, 2003'de Sertab Erener’in 167 puan alarak birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı alınmıştı.