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Türkiye'den İsrail'e jet yanıt

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Türkiye'den İsrail'e jet yanıt
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermesinin yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde konut inşasına onay verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yasadışı yerleşimlerde 560 ilave konuta onay vermesini kınadı. Yapılan yazılı açıklamada "İsrail’in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail’in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de İsrail'in Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onaylamasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, söz konusu kararı, özellikle de son olarak çıkarılan yerleşim birimlerinin illegal olduğunu vurgulayan 2334 sayılı kararının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) meydan okumak olarak değerlendirdi. 

Ebu Rudeyne, BMGK'ya İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü yok etmek için çalışan "Aşırı" olarak nitelendirdiği politikalarına son vermek için harekete geçmesi çağrısında bulundu. 

BMGK'yı yerleşim birimleriyle ilgili son kararını uygulaması için harekete geçirmek amacıyla Arap dünyası ve dost ülkelerle temaslara başlanacağını ifade eden Ebu Rudeyne, "İsrail'e hukukun üstünde bir devlet gibi davranmayı sona erdirmenin zamanı geldi." dedi. 

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