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Türkiye'den Kerkük açıklaması

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Türkiye'den Kerkük açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'teki terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre en az 4 Iraklının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın birlik ve beraberliği bakımından kilit konumda bulunan Kerkük’te toplumsal barışı bozmayı hedef alan bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür tahriklerin Irak Hükümeti’nin ülkenin istikrarlaştırılmasına, toplumsal uzlaşıya ve yeniden imarına dönük çabalarına sekte vuramayacağına kuvvetle inanıyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Irak’ın yanında yer almaya devam edecektir."

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