Türkiye'den önemli savunma anlaşması

Ankara, “Eurosam-T” konusunda nihai anlaşmayı imzalayacak. Anlaşma kapsamında Eurosam-T Türkiye’de üretim, ortak Ar-Ge ve NATO’ya uyum çalışmaları ile ihracat ortaklığı sağlanacak.

Türkiye, uzun yıllardan beri müzakere edilen hava savunma sisteminin modernizasyonu konusunda tarihi bir adım atmak üzere. Bugün Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında, ortak hava savunma sistemi geliştirme konusunda nihai bir anlaşma imzalanacak.

Fransız-İtalyan ortaklığındaki “Thales-MBDA” tarafından geliştirilen “Eurosam-T”nin yeni nesil hava savunma sistemlerinin tedariği, üretimi, geliştirilmesi ve ihracatını öngören anlaşma, Türkiye’nin kara ve denizdeki hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı ihtiyaçlarını içerecek. Yaklaşık 3 yıldan bu yana süren müzakerelerde Ankara, yakın coğrafyasında Türk hava sahasını tehdit eden unsurlara karşı, NATO müttefiklerinin yardımlarına bağlı kalmadan kendi hava savuna sistemini oluşturmak için müzakereler yürütüyordu.

ÖZGÜN SİSTEMLER

Konsorsiyumun ürettiği Samp-T’ler ise, Türkiye’nin kısa vadedeki gerçekçi ihtiyaçlarını karşılayıp, orta ve uzun vadede de ortak Ar-Ge çalışmaları sayesinde Türkiye’ye özgün, tehditlere karşı yeni sistemler geliştirilmesini sağlayacak. Ayrıca, Türkiye’de Thales-MABD ortak konsorsiyumu ile geliştirilip üretilecek olan yeni sistemlerin dünyaya ihracatı da sağlanacak. Bu sayede hem yerel savunma sanayi geliştirilecek hem de Türkiye’nin katma değeri yüksek olan bir ürünü dünyaya pazarlama imkanı sağlanarak, cari açığın azaltılması konusunda da son derece önemli bir hamle gerçekleştirilmiş olacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Fransız ve İtalyan mevkidaşları Florence Parly ile Roberta Pinotti’nin katılacakları imza töreninde, Savunma Sanayii Müsteşarı, Thales, MBDA ve Eurosam yetkilileri de hazır bulunacak.

Türkiye, savunma sanayisini geliştirmek amacıyla atmış olduğu bu stratejik adım sayesinde, NATO’nun 2016 yılında düzenlenen Varşova Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde yer alan taahütlerinde de müttefik olarak onemli bir adım atmış oluyor. Zira müttefiklerin savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 2’sine ulaşması yönündeki hedefi konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirmiş olan Türkiye, aynı zamanda NATO’ya uyumlu ve diğer müttefiklerin de hava sahasını güçlendirecek bir yatırıma imza atmış oldu. Türkiye’nin İttifak’a katkısı da aynı ölçekte artmış olacak.

STRATEJİK İMZA

Eurosam ile atılacak imza, Türkiye’nin hava savunma yatırımlarındaki çeşitliliğin artırılmasına da imkan verecek. Zira, Güney Kore örneğinde olduğu gibi, Türkiye’nin ittifak üyesi olmayan üçüncü ülkelerden temin edeceği hava savunma sistemlerini NATO’ya uyumlu hale getirme yetisine sahip olmasını sağlayacak.

Türkiye, atacağı bu adımlarla siyasi bir irade sergileyip, Transatlantik ilişkiler konusunda karşılıklı olarak güven tazelemiş olacak. Bir yandan ulusal güvenliğini ön plana aldığının mesajını veren Türkiye, diğer yandan müttefiklerin de güvenliğine önem verdiğini vurgulayarak, ittifak içerisinde güvenlik tüketen ülke değil, güvenlik üreten ülke konumunu da pekiştirmiş oluyor.

EUROSAM VE SAMP-T

Samp-T ya da NATO’daki askeri adıyla MAMBA olarak bilinen hava savunma sistemi, Fransız Thales ile İtalyan MBDA Alenia ile ortak kurulan konsorsiyum tarafından geliştirildi. 1989 yılında kurulan konsorsiyum, “MBDA Missile Systems” olarak bilinen Aerospatiale, Alenia ve Thomson-CSF ile Fransız Thales’ten oluşuyor. Merkezi Paris ve Roma’da olan şirketin, aralarında başta Fransa, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan olmak üzere, 90 ülkede müşterileri bulunuyor.

En cok tanınan ürünleri arasında da Samp-T hava savunma sistemi yer alıyor.

2015 yılında, Amerikan Savunma Ajansı tarafından “Yılın Teknoloji Öncüsü” ödülünü alan Samp-T hava savunma sistemi, orta menzilli tehditlere yönelik olarak son derece etkin ve ekonomik bir yapıya sahip. Aynı anda 100’ü aşkın hedefi tespit edebiliyor, alan menziliyse 600 kilometreyi aşıyor.

NATO’nun Güney kanadının güvenliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye konuşlandırılan Samp-T, bugüne kadar İtalyan askeri tarafından NATO şemsiyesi altında Türkiye’yi de tatmin edecek bir caydırıcılıkla görev yapmakta. Samp-T tipinde bir hava savunma ünitesi, 2 radar, 1 komuta kontrol merkezi, 1 yedekleme ünitesi, 8 Aster-30 tipi füze fırlatan 4 fırlatıcı ve 14 askerden oluşuyor.

Türkiye, imzalanacak anlaşmayla Roketsan, Havelsan, Aselsan gibi Türk savunma sanayi firmalarının katılımıyla Eurosam konsorsiyumunun da ortağı haline gelmiş olacak.