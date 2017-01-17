Türkiye’den Trump’a jest

Türkiye, 20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump'a jest yaparak, yemin törenine bakan düzeyinde katılma kararı aldı.

Trump’un 20 Ocak’taki yemin töreninde Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

“İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM” SİNYALİ

Türkiye’nin yemin törenine bu kadar üst düzeyde katılması, diplomatik olarak Ankara’nın Trump yönetimine “yeni sayfa” mesajı olarak okunabilir.

Türkiye, normalde en fazla Büyükelçi düzeyinde yapılan bu yemin töreni katılımlarına Bakan göndererek, “Obama sonrasında, Trump’la ilişkilerde yeni dönem açmak istiyoruz” mesajı verecek.