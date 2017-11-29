Türkiye'den tutuklu HDP'liler için 130 sayfalık savunma!

Türkiye, AİHM'e HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve tutuklu HDP milletvekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) HDP'nin 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'nin tutuklu vekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

AİHM, 1 Temmuz 2017'de tutuklu milletvekilleriyle ilgili başvuruyu gündeme alıp Türkiye'den savunma istmişti.

Konu hakkında Gazete DuvaR'a konuşan Ramazan Demir, şunları söylemişti:

"AİHM'nin verdiği bu karar önemli çünkü hem Türkiye'den AYM'nin (Anayasa Mahkemesi) etkiliğine ilişkin savunma istendi hem de vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığını sordu. Mahkemenin verdiği bu kararın bir başka önemi ise Türkiye'de daha önce tutuklu gazeteciler için başvurduğumuzda AİHM bu karara göre daha geç savunma istedi. Bu başvurular politik tutuklamanın bir baskı aracı haline geldiği meselesini tartıştığı ilk başvurulardır. Dolayısıyla AİHM'in bu kararı çok önemli seçme ve seçilme hakkının ihlal edilip edilmediği ve AYM'in etkisizliğine ilişkin sorular da soruldu. "