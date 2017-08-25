Türkiye'm Partisi

Meral Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Koray Aydın ile yeni merkez partinin kuruluşu için geri sayım başladı.

Hedef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'dan Türk siyaset sahnesinde resmen yerini almak.

19 Mayıs 1919 ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin ilk adımıdır.

Yeni partinin bu önemli tarihten sonraki 100. yılında yani 2019'daki birinci hedefi Mart ayında yapılacak yerel seçimler, ikinci ve büyük hedefi de aynı gün yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimidir.

Türk halkı 1919 ruhu ile demokratik, laik sosyal hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni muhteşem istiklal mücadelesi ile kurdu.

Bugün Akşener ve ekibinin 2019 hedefi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik parlamenter rejimi güçlü hale getirmek, Türkiye'yi içten ve dıştan kuşatan her türlü musibetten kurtarmaktır.

Bu çerçevede bana gelen duyumlar var ki AKP, MHP ve hatta CHP'nin yeni partiden bayağı çekindikleri yönündedir.

Diğer önemli bir iddia ise özellikle iktidar partisi AKP'nin yeni parti yönetimine "adam sokma" gayretidir.

İktidar partisi AKP'nin öncelikli hedefi Akşener ve ekibinin kimlerden oluşacağıdır. İkinci hedef kimlerden destek alındığının öğrenilmesidir.

Üçüncü merak konusu ise finansın nasıl sağlanacağıdır.

Ancak Akşener ve yakın çalışma kadrosu her adımı hiçbir yanlış anlamaya meydan vermemek ve siyasi malzeme konusu yaptırmamak için çok dikkatli atıyorlar.

Meral Hanım'ın açık ve şeffaf tutumu, içten ve art niyetsiz mertçe verdiği mesajlar gösteriyor ki özellikle gençler ve kadınlar tarafından beğeniliyor.

Akşener'e çok yakın isimlerden bir dostum ile yaptığım sohbette sürekli suistimal edilen FETÖ konusunu sordum.

"O kadar titiz davranıyoruz ki tek bir FETÖ'cü dahi yeni parti oluşumunun içine sızamayacak" diye net bir tavır koydu.

Akşener, Özdağ ve Aydın üçlüsünün bu konuda ne kadar kararlı olduğu da biliniyor.

Bir önemli nokta daha var ki artık yeni partinin hedefidir.

Hedef çok net şekilde, "Türkiye partisi olacağız. Ne sağ, ne sol, ne merkez sağ ne de merkez sol diye bir siyasi sloganımız yok. Tek bir siyasi sloganımız var o da, 80 milyonu kucaklayacak Türkiye'nin partisi olmaktır" şeklinde ortaya konuluyor.

İster misiniz ismi, "Türkiye'm Partisi" olsun?

Yakışır değil mi?