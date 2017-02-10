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Türkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu

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Türkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu
Kamu çalışanları; asker, polis, gazeteci, canlı yayın sunucusu, borsacı, pilot ve madencilik mesleklerini, Türkiye'nin en stresli mesleği olarak görüyor.

ABD'de insan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren "CareerCast" adlı kuruluşun stresli meslekler araştırmasından yola çıkan Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri, "Stresli Meslekler Araştırması" yaptı.

Araştırmada, Ankara'da 108'i erkek, 82'si kadın farklı mesleklerden toplam 190 kamu personeli örneklem olarak seçildi. Araştırma kapsamında katımcılara "en stresli", "en stressiz" ve "gelecek vadeden" meslekler soruldu.

Katılımcılar, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu, borsacılık, pilotluk, madencilik ve milletvekilliğini Türkiye'nin en stresli; diyetisyenlik, sosyal hizmet uzmanlığı, psikologluk, avukatlık ve zihinsel engelli öğretmenliğini de en stressiz meslekler olarak sıraladı.

Veri analistliği, bilişim teknolojileri, kariyer planlama, siber suçlar ve yeni tarım teknikleri uzmanlıklarının ise gelecek vadeden meslekler olarak görüldü.

ABD'deki araştırmayla yakın sonuçlara ulaşıldı

Araştırmanın Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AA muhabirine araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, yaptıkları araştırmada ABD'deki Careercast.com'un araştırmasına yakın sonuçlara ulaştıklarını belirterek, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu ve pilotluğun dünyanın her yerinde stresli meslekler olduğuna dikkati çekti.

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