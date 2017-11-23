Türkiye'nin 'Fırtına obüsü satışına' Almanya engeli

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Fırtına obüslerinin Katar ve Suudi Arabistan'a satışının Almanya tarafından engellendiğini açıkladı.

Silah sistemlerinin yerli ve milli olmaması durumunda, bunların en ihtiyaç duyulan zamanlarda temin edilememesi ve kullanılamaması riskiyle karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çeken Canikli, şu ifadeleri kullandı:

ALMANYA İZİN VERMEDİ

"Bunun en son örneklerinden biri, Fırtına obüsünü, son derece sofistike bir silah sistemi, Suudi Arabistan, Katar ve bir ülkeye daha çok ciddi sayıda satışı gerçekleştirildi. Fırtına obüsünde MTU Alman motoru kullanılıyor. Almanya, bu motorların kullanılarak üretildiği bu araçların (Fırtına obüsleri), üçüncü ülkelerin satışına izin vermemiş ve bu ihracatlar gerçekleşmemiştir. Özellikle Suudi Arabistan ile bağlantımız milyar doların üzerinde rakama tekabül ediyordu."