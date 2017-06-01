"Türkiye'nin NATO'yla işi ne" onu sorun bence...

Önce "Darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır" deyip hemen arkasından da "Terör örgütleriyle NATO'nun ne işi vardır?" diye somak, abesle iştigal etmekten başka nedir Allah aşkına!

Kendi ağzınızla söylüyorsunuz işte sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde cereyan ettirilen darbelerde NATO var hep "kurgu" masasında; CIA var, o ülkelerdeki iş birlikçileri var.

Nasıl olgunlaştırıyorlar sanıyorsunuz darbe şartlarını?

Toplumu terörize ederek, anarşi yaratarak; terör örgütlerini sokağa salarak!

Gladio İtalya'da, GAL İspanya'da, Glavie Belçika'da, Sheepskin Yunanistan'da nasıl zuhur etti acaba!

Dünyanın birçok yerinde bir numaralı "çözüm ortağı" terör örgütleri olan NATO'ya "terör örgütleriyle ne işin var" diye sorup da gülünç duruma düşmek yerine, yeryüzünün en büyük terör örgütünün bizatihi NATO olduğu gerçeğinin üzerine gitsenize! NATO'nun terör örgütleriyle ne işi olduğundan ziyade Türkiye'nin NATO'da ne işi var, niye bu küresel işgal planının parçası hâlâ bunun hesabını sorsanıza!

Şili'de yüzbinlerce insanın futbol sahalarına doldurarak katledildiği darbe NATO eliyle yapılmadı mı sonuçta!

Kore'de, tarihin en büyük toplu idamının belgeleri yıllar sonra NATO arşivinden çıkmadı mı?

Vietnam, Kamboçya...

Hangisini yazayım...

Çok mu uzak geldi bu coğrafyalar size; Balkanlar nasıl parçalandı onu getirin o zaman gözünüzün önüne.

Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca sivili kim katletti? Binlerce Müslüman kadının, kız çocuklarının ırzlarına geçenler kimin askerleriydi?

Parçalanmış etleri asfalta yapışan insanların köpeklere yem olmasına yol açan korkunç kimyasal saldırıları kim yaptı sınır komşumuz olan ülkelerde?

Hepsini geçin;

6-7 Eylül belası...

Toplumsal bir yaraya neden olan Kahramanmaraş, Çorum olayları....

1 Mayıs 1977'nin kana bulanması kimin "marifeti(!)"ydi?

15 Temmuz'dan sonra "darbeciler" için "Türkiye'deki muhataplarımız" diye açıklama yapmadılar mı; "bizim çocuklar" vakasından çok mu farklıydı sanki?

Ya 15 Temmuz'un zeminini hazırlayan "millî orduya kumpas"? Bir düşünün bakalım neden ihtiyaç duymuşlardı "NATO'cu olmayan" komutanların tasfiyesine?

NATO'nun terör örgütleriyle ne işi olduğu ayan beyan ortada; garip olan Türkiye'nin ne işi var NATO'da?

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Azrail de bir melek tabii ama...

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Dünyanın her yerinde böyle mi bilmiyorum;

Yani hem "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" deyip, hem de varlığını ABD'nin ali menfaatlerine adayarak mı yapılıyor bu devrimcilik dünyanın her tarafında!

Elinde Amerikan silahı, küresel bir işgal planının tetikçiliğiyle mi gerçekleşeceğine inanıyorlar solcuların, sosyalistlerin, Marksistlerin, Leninistlerin büyük devriminin!

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Gezi olaylarının "Kırmızı Fularlı Kız"ını, -Gezi bir devrim olmamakla birlikte- ideolojik romantizm çerçevesinde "devrimcilik"le kutsamaları anlaşılabilirdi.

Ama Gezi'den sonra dağa çıktı bu kız! Öyle gelincik toplamaya filan değil ha PKK'ya katılmaya... Katıldı da...

Kandil'den "Kürdistan için savaşacağını" ilan eden röportajlar verdi...

Terör örgütünün cani başlarından Murat Karayılan'la boy boy fotoğraflar çektirdi; elinde silah...

"Kan"dan başka kırmızıya yer yoktu artık hayatında!

Bu noktada, vere vere Kandil güzellemeleri hâlâ zihinlerde olan Cengiz Çandar'dan örnek vermek de benim abesle iştigalim ama aklım, havsalam almıyor, nasıl olur da "insan" olan "Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı" diyebilir bir "terörist"in ardından!

"Azrail" de bir melek nihayetinde ama ABD'nin değil Allah'ın emrinde!

Elinde ABD'nin verdiği silahla, bağımsız bir ülkeyi bölüp, parçalayıp, sömürgeleştirmeye açık hale getirmeye çabalayan birine nasıl "devrimci" denebilir!

Ellerinde binlerce şehidimizin kanı bulunan bir terör örgütünün üyesi nasıl, kimin şehidi olabilir!

Cehalet desen değil, ihanet desen daniskası ama terörle, darbeyle mücadele kahramanlarını itibarsızlaştırmak üzere yaftalamaktan fırsat bulup da gerçek hainlere çeviremiyor bağımsız(!) yargı nedense bir türlü merceğini!