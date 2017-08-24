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Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu

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Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye’nin Oscar adayı Can Ulkay’ın yönettiği 'Ayla' adlı film oldu.

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