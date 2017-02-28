Türkiye'nin suyu boşa akıyor!

Türkiye’den milyarlık yatırımlarla KKTC’ye götürülen içme suyu Geçitköy Baraj'ını doldurduğu için denize akıtılıyor. Tonlarca içme suyunun denize dökülmesine halk tepkili.

Türkiye'den 1.6 milyarlık yatırımla, bin bir güçlükle 80 kilometrelik deniz geçişi 106 kilometrelik boru hattıyla, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte kurulan askılarla KKTC'ye getirilen içme suyu denize akıtılıyor. Türkiye’den gelen içme suyu, KKTC Geçitköy Barajı'nı doldurdu. Barajın dolmasıyla birlikte gelen suyun yönü denize çevrildi, şimdi tonlarca su denize akıtılıyor. “Türkiye’den su gelecek sıkıntı bitecek” denilerek umut verilen su projesinde, içme suyu geldikten sonra fiyatların yüksek olması halkta hayal kırıklığına neden oldu. Belediyeler ise suyu halka tonu 5-6 liradan satmaya devam ediyor. İçme suyunun denize akıtılması ise tepkilere neden oldu.

Baraj altında faaliyet gösteren su pompalama istasyonu artık suyu baraja pompalamıyor. Gelen su olduğu gibi dere yatağına bırakılarak denize gönderiliyor. Türkiye’den gelen içme suyunun denize bırakıldığını öğrenen halk bu duruma tepki gösterdi.