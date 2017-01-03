"Türkiye'nin tarihine ihanettir"

Yılın ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, sistem değişikliğini "Türkiye tarihine ihanet" diye niteledi. "Bir kişiye Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen yetkiyi veriyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle.

"Bütün bunlar olurken onların derdi ayrı. Bir kişiyi başkan yapmak istiyorlar. Bu anayasa değişikliğini demokrasi açısında büyük bir ayıbı var. Bazı AKP’li milletvekilleri anayasa değişiklik metinin görmeden imza attılar. Hayatında CHP’ye hiç oy vermeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Metni görmeden o metni imzalayan vekilleri milletin vekili olamazlar. Onlar sarayın vekilidir. Bu kadar büyük bir ayıbı parlamento kaldıramaz. Eğer TBMM’nin yetkilerini bir kişiye devrediyorsan TBMM’nin manevi değerlerine ihanet diyorsun demektir. Ve bir kişiye Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen yetkiyi, TBMM’yi fesih yetkisi veriyorsun. Gerekçe göstermesine bile gerek yok. Yasama yürütme yargı yetkisi kaldırıyorlar bir kişi ile işi götürelim diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı sayın Başbakan sayın Meclis Başkanı'ndan rica ediyorum. Bu teklifi lütfen geri çekin. Türkiye bu gerilimi kaldıramaz. Böyle bir düzenlemeyi Türkiye kaldıramaz. Türkiye tarihine ihanettir bu. Bu meclis eğer gazi meclis ise, en son 15 Temmuz darbe girişiminde bombalar atılırken çalışmasını sürdürmüş ve darbeyi püskürtmüşse bu teklifin geri çekilmesi lazım... Çekilmiyorsa bu meclise ihanet ediliyor demektir. Ve bir kişiye birden fazla ili kapsayan bölgeler kurma yetkisini de veriyoruz. Bir kişiye devleti yeniden yapılandırma yetkisi de veriyoruz. O nedenle bu anayasa değişikliği tek başına CHP’nin sorunu değildir: Atatürkçüler liberaller samimi Müslümanlar, muhafazakarlar, demokrasi isteyenlerin ortak sorunudur."