'Türkiye'ye karşı topyekun savaş açtılar' 

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Türkiye'nin terörist ile mücadele ettiğini ancak terörle mücadele etmediğini söyledi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Terörün finansmanına el koyulmadığını belirten Tantan, "Bizim paramızla bizi vuruyorlar. Türkiye terörle mücadele etse kimseyi kımıldatmaz. Bu mücadele de sadece Türkiye içinde değil yurt dışında olmalı. FETÖ için de, PKK ve diğer örgütler için de bu geçerli" dedi. İktidarın teröristle mücadeleyi askere havale ettiğini ve yapması gerekenleri yapmadığını savunan Tantan, hükümetin, mücadele ediyormuş gibi gösterip iktidarda kalmak istediğini ifade etti. Gelişmelere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken, bir affın bile çıkabileceğini dile getiren Tantan, "Hukuk zemininde, mali ve ekonomik zeminde bitirmek istiyorsanız yöntem belli. Hukuki araçlar parlamentodan çıkmıyor. Teferruatla uğraşarak milleti meşgul ediyorlar" diye konuştu.

Sarraf olayında da tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı gibi büyük devletlerin Türkiye'yi dinlediğini ve fotoğrafladığını aktaran Tantan, TSK dahil istihbarat alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tantan, şöyle devam etti: "Mevcut istihbarat birimleri alt yapısıyla bu mücadeleyi veremez. İktidarın güdümündeler ve o ne isterse onu yapmak zorunda kalıyorlar. İktidar kendisine karşı olanı takip ettiriyor. Bütün gelişmiş ülkeler istihbarat teşkilatları üzerine kurulu. İstihbarat teşkilatları da yaygın bilgi ağları üzerine kurulu. Bilgiyi çabuk elde eden aynı zamanda gücü ele geçiriyor. Halkla paylaşılması gereken bilgiyi de halkla paylaşıyor, halkı bilinçlendirip kendisine yönelik tehlikeyi ortadan kaldırıyor böylelikle."

Kirli sermayenin siyaset ve ekonomiye bulaşması sonucunda Türk halkını temsil edecek siyasi yapıların kurulmadığına dikkat çeken Tantan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ayrıca terörle mücadele de nitelikli bir şekilde eyleme, mücadeleye dönüşmüyor. Türkiye'nin gücü bütün örgütleri ortadan kaldırabilir. Bu konuda nitelikli insan yetiştireceksiniz, alt yapınızı hazırlayacaksınız. Hem insan arşivi, hem de terörle mücadeledeki arşiv, istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki yurt dışından ve yurt içinden kullanım bilgileri, onları ortadan kaldıracak çalışmalar yapılmalı. Türkiye üzerine topyekûn bir savaş var. Bu savaş da maalesef Türkiye'nin alt yapı eksikliğinden, organize olamamasından, kurumsal eksiklikten, bu konudaki devletin arşivinin halkla paylaşılmamasından, siyasetin kirliliği ortaya çıkarmamak için onları gizli tutmasından halk bilmiyor."