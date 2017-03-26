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Türkiye'ye sığınmışlardı... Bunun adı vahşet!

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Türkiye'ye sığınmışlardı... Bunun adı vahşet!
Adana'da çadırlarda kalan Suriyeliler arasında tarlada çalışma tartışması yüzünden satırlı, bıçaklı, sopalı çıkan kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'den iç savaştan kaçan yaklaşık 30 aile Karayusuflu Mahallesi'nde boş bir araziye çadır kurarak burada yaşamaya başladı.

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Suriyeliler geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak çalışmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde ise tarlaya kimin gideceği yönünde ve çalıştıklarının parasına alma konusunda tartışma çıktı.

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Tartışma sonrasında bir grup Suriyeli kendilerine tarlada iş bulan şahsın değişmesini istedi. Bunun üzerine büyüyen tartışma satırlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

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Kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar ise polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı önledi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Yaralanan bir kadının kafasına satırla vurulduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Bazı Suriyelilerin çadırları toplayarak gittiği görüldü. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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