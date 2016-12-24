Türkiye'ye söyledi ABD'ye ayar verdi

ABD Büyükelçisi Bass, Suriye'de kantonlaşmayı desteklemediklerini belirterek, kendilerinin aksine Rusya'nın henüz Türkiye'nin IŞİD petrolü sattığı iddilarını yalanlamadığını söyledi.

Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastine ABD'nin yardım ettiğine yönelik iddialara ilişkin, suçlamaları reddederek saldırıyı kınadı, "Biz tüm dünyadaki diplomatların emniyetini ve işlerini yapabilmelerini sağlamaktan başka bir şey istemiyoruz." dedi.

YAKIN ÇALIŞIYORUZ

NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtlayan John Bass, Rusya bu suikastin arkasındaki gücün FETÖ olduğunu tespit ederse, ABD Fetullah Gülen'in iade sürecini hızlandırır mı?" sorusuna, "Hükümetlerimiz 15 Temmuz gecesi yaşanan korkunç olaylar ve çirkin saldırılarla ilgili hazırlanan davalarda son derece yakın çalışıyor. Bir dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak, konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir. Bu noktada Türkiye'de benzer davalara yaklaşımda bir parça farklılık olduğunu görüyoruz; burada insanlar davalar hakkında kamuoyu önünde konuşuyor ve bu durum davanın kendisini etkilemiyor" diye yanıt verdi.

BÖLÜNME HAYRIMIZA DEĞİL

Büyükelçi Bass, Türkiye'nin girişimlerini ve sergilediği yaratıcı diplomasi sayesinde bu yerel ateşkesi ve muhaliflerin, ailelerinin ve doğu Halep'in diğer sakinlerinin bu alandan boşaltılmasını sağlayan bu sonuca Rusya ve İran ile birlikte ulaşmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti. Türkiye'nin Rusya ile verimli, yapıcı bir ilişki kurmasını anladıklarını ve desteklediklerini söyleyen Bass, şöyle dedi: "Bu durumu A ile B arasında ikili bir seçim gibi görmek isteyen kişiler günümüzün uluslararası dünyasının ve elbetteki ekonomisinin karmaşıklığını iyi okuyamıyorlar. Ayrıca, benim görüşüme göre, Türkiye, Rusya ile saygı çerçevesinde iyi bir ilişki sürdürebilir ancak bununla beraber Rus hükümetinin diğer birtakım politikaları ve bölgedeki davranışlarıyla ilgili temkinli davranılmasını da beklerim.

Öncelikle, ABD, Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor ve bu uzun yıllardır ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikasının temel taşlarından biri olmuştur. Türkiye'nin güçlü, istikrarlı, müreffeh ve başarılı olması hem bizim, hem Avrupa'nın hem de birçok bölgenin yararınadır. Türkiye'nin bölünmesi, karmaşa içinde olması bizim menfaatimize değildir; bu yüzden son birkaç yıl içinde ve onlarca yıldır bu ulusun güvenliğine ve refahına katkıda bulunmaya çalışıyoruz ve ben, yeni yönetimde nasıl politika değişiklikleri görürsek görelim, bu hususların Türkiye'ye yaklaşımımızın ve ilişkimizin temel taşlarından biri olarak kalacağından eminim. Çünkü, farklı partilere mensup birçok Amerikalı, birlikte çalıştığımızda, beraberce ilerlemenin yolunu bulabildiğimizde her zaman daha güçlü olduğumuzun bilincinde."

Büyükelçi Bass, ABD'nin Türkiye'nin başarılı olmasını istediğini, bunun uzun yıllardır ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikasının temel taşlarından biri olduğunu da belirtti.