Türkiye’ye yönelik siber saldırılar 2016'da 6 kat daha arttı

Bakan Arslan, "2016'da fiziksel olduğu gibi siber dünyada da Türkiye’ye yönelik iç ve dış saldırılar arttı. Hizmet dışı bırakma saldırı sayısı 2014'te 209 iken 2015'te 7 kat artarak bin 477’ye, 2016'da ise 6 kat daha artarak 8 bin 560’a çıktı." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2016'da fiziksel olduğu gibi siber dünyada da Türkiye’ye yönelik iç ve dış saldırılar arttı. Belirli büyüklüğün üstündeki hizmet dışı bırakma saldırı sayısı 2014'te 209 iken 2015'te 7 kat artarak bin 477’ye, 2016'da ise 6 kat daha artarak 8 bin 560’a çıktı." dedi.

Bakan Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda düzenlenen "Siber Yıldız" ödül töreninde yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştığı noktaya işaret ederek, internet ve mobil iletişimin hayatın başrolünde olduğunu söyledi.

Kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin neredeyse tamamen sanal ortama bağımlı duruma geldiğini dile getiren Arslan, "İnternet olmadan iş yapamıyoruz, adım atamıyoruz. Bu açıdan bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan ve toplum yaşamının olmazsa olmazı haline geldiğini görüyoruz. Bu gelişmeler, emek, kaynak ve zaman tasarrufu ile mekana bağlılıktan kurtulma başta olmak üzere pek çok da fayda getirdi. Bu gelişmeleri tabii ki bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Enerji, bankacılık ve finans, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar vermeyi hedefleyen bilinçli organize saldırıların ilk ve yoğunluklu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirildiğini anlatan Arslan, maliyeti düşük siber saldırıların tahribatının çok daha büyük olabildiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birinin yaptığı araştırmaya göre, siber saldırıların dünyaya maliyetinin yılda 500 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Arslan, "Hatta daha birkaç ay önce ABD’nin doğu yakasını hedef alan ve çok sayıda popüler internet sitesine erişimi engelleyen tek bir siber saldırının maliyetinin 7 milyar doları bulduğu açıklandı. Bu durum siber güvenlik konularının ne kadar önemli olduğunu ve ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde yaklaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

EN FAZLA SİBER SALDIRI ALAN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE

Dünyada en fazla siber saldırı alan ülkelerden biri olan Türkiye'nin, siber korsanlar tarafından ele geçirilen bilgisayar oranında dünya 4'üncüsü olduğunu aktaran Arslan, bir araştırmaya göre de Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’inin siber saldırıya uğradığını söyledi.

Arslan, 2016'da fiziksel olduğu gibi siber dünyada da Türkiye’ye yönelik iç ve dış saldırıların arttığını vurgulayarak, belirli büyüklüğün üstündeki hizmet dışı bırakma saldırısının 2014'te 209 iken 2015'te 7 kat artarak bin 477’ye, 2016'da ise 6 kat daha artarak 8 bin 560’a çıktığını kaydetti.

Geleneksel savaş, terör eylemleri, karşı istihbarat faaliyetlerinin artık siber dünyanın kurallarına göre gerçekleştiğine dikkati çeken Arslan, bu nedenle birçok ülkenin, özel siber ordular kurduğunu bildirdi.

Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde düzenlenen “Siber Yıldız Yarışması"na 27 binin üzerinde başvuru geldiğini ve 20 Ocak’taki yarışmanın kıran karana mücadeleyle geçtiğini ifade eden Arslan, siber mücadele ordusunun kamu-özel sektör ortaklığıyla kurulması gerektiğini kaydetti.

DERECEYE GİRENLERDEN İŞE BAŞLATTIKLARIMIZ OLDU

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise siber güvenlikte tüm kurumlar ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü, kritik kurumlarda oluşturulan SOME ekiplerinin kendi sistemlerine yönelen tehditler ve bildirilen zafiyetlerle ilgili tedbir almasını sağladıklarını söyledi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden kurum ve kuruluşlara yapılan zafiyet bildirimlerinde 2015-2016 döneminde yaklaşık 20 kat artış olduğunu ifade eden Sayan, "Kurum kuruluşlara yaptığımız alarm, uyarı ve genel güvenlik duyurularında 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık 9 katlık bir artış söz konusudur." dedi.

Sayan, teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerin potansiyelini açığa çıkararak uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla, mezuniyet şartı aramaksızın teknoloji ve siber güvenlik alanında gençlere çağrıda bulunduklarını ifade ederek, bu çağrıya 27 binin üzerinde başvuru geldiğini söyledi.

Siber alandaki gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, desteklemek, konumlandırmak ve bu işin bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Sayan, "Bu doğrultuda, yarışmamıza katılan, dereceye giren ve başarı gösteren arkadaşlarımızla ilgili mülakatlarımıza başladığımızı ve bu arkadaşlardan halihazırda işe başlattıklarımızın olduğu müjdesini vermek istiyorum. Bu alandaki uzman eleman eksikliğinin farkına vararak, bunlara eğitim vererek, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Arslan tarafından "Siber Yıldız" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.