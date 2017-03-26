Türkler oy kullanamasın diye...

Bulgaristan, oy kullanma işlemlerinin başlamasına çok kısa süre kala AB dışındaki ülkelerde oy vereceklerin sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurması şartı getirdi.

Bulgaristan'da kritik seçimler başladı. Bulgazristan yönetimi oy kullanacak çifte vatandaşlar için sadık başında Kril Alfabesi ile dilekçe doldurma zorunluluğu getirdi. Sandık başında doldurulması gereken bu dilekçeler, Kiril alfabesini bilmeyen Bulgaristan vatandaşlarının zorluk yaşamasına neden olacağından oy kullanımını zorlaştıracak.

Bu durum Türkiye'deki binlerce çifte vatandaşın da oy kullanmasını güçleştirmesinin yanı sıra Türkiye'deki sandıklardan daha az sayıda oy çıkmasına neden olacak.

ZİK, daha önceki seçimlerde söz konusu dilekçelerin doldurulması sırasında Kiril alfabesi bilmeyenlerin başkalarından yardım almalarına müsaade ediyordu.

Daha önceki genel seçimlerde 140'tan fazla olan Türkiye'deki sandık sayısını bu seçimde 35'e düşüren ZİK, sandık başında kimseden yardım almadan dilekçe doldurulması şartıyla kritik bir karara daha imza atmış oldu.

Türkiye'de sandık sayısının azaltması nedeniyle Bulgaristan'a giderek oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar, önceki gün ülkeye girişte Kapitan Andreevo Gümrük Kapası'nda saatlerce bekletilmişti.

Bulgaristan'da oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başlayacağı seçimde sandıklar akşam 20.00'de kapanacak.

ZİK'e göre, ülkede 6 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Bulgaristan vatandaşları için yurt dışında 35'i Türkiye'de olmak üzere 70 ülkedeki 371 noktada sandık bulunacak.