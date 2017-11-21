Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkmen kentinde intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

»
Türkmen kentinde intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Türkmen yerleşim yeri Tuzhurmatu kentinin Askeri semtinde bir halk pazarına patlayıcı yüklü bir kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı.

Irak’ın kuzeyindeki Tuzhurmatu kentinin Şii yoğunluklu Askeri semtinde patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. İlk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, bir halk pazarının yakınlarında ‘güçlü bir patlama’ duyulduğunu aktardı ama ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir rakam vermedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türkmen kentinde intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybettiTürkmen kentinde intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybettiSüleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türkiye'ye karşı enerji zirvesi!Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türkiye'ye karşı enerji zirvesi!Suriye'de 26 binden fazla çocuk hayatını kaybettiSuriye'de 26 binden fazla çocuk hayatını kaybettiNijerya'da camiye intihar saldırısı!Nijerya'da camiye intihar saldırısı!Ruhani: "IŞİD sona erdi"Ruhani: "IŞİD sona erdi"Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"Esad, Rusya'da Putin ile görüştüEsad, Rusya'da Putin ile görüştüAngela Merkel istifa mı ediyor?Angela Merkel istifa mı ediyor?Trump, Kuzey Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklediTrump, Kuzey Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine ekledi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti