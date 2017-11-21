Türkmen kentinde intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Türkmen yerleşim yeri Tuzhurmatu kentinin Askeri semtinde bir halk pazarına patlayıcı yüklü bir kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı.

Irak’ın kuzeyindeki Tuzhurmatu kentinin Şii yoğunluklu Askeri semtinde patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. İlk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, bir halk pazarının yakınlarında ‘güçlü bir patlama’ duyulduğunu aktardı ama ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir rakam vermedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.