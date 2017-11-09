Türkmenler için yeni dönem başlıyor

Irak'ta Türkmenler, her alanda daha aktif rol üstlenmek istediklerini, sorunlarının siyasi bir meclis kurulmasının ardından bölgesel ve merkezi hükümetle müzakereler sonucu çözüme kavuşacağını belirtiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), "Erbil'deki Türkmenlerin durumu" başlıklı toplantı düzenledi.

Erbil kentinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Erbil Türkmenevi Genel Müdürü Geylan Altınparmak, Türkmen akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ITC Milletvekili Maruf, Türkmenlerin genel olarak durumu iyi olsa bile siyasi ve kültürel haklarına tam olarak sahip olmadıklarını, bürokrasi ve siyasi makamlarda çok aktif roller üstlenemediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Bölgede meydana gelen siyasi gelişmelerde ve oluşan siyasi denklemde Türkmenlerin de mutlaka önemli bir rol alması gerekiyor. Çünkü buradaki siyasi yönetim Türkmenlere işi düştüğü zaman görüşlerini soruyor ancak başka zamanlarda bizlerin ihmal edildiğini görüyoruz. Bugün yaptığımız toplantıda, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerde, siyasi konularda Türkmenlerin iştiraki, hükümette üstlenecekleri rol ve Türkmenlerin siyasi hakları konusunda aktif bir şekilde çalışmak için neler yapılabilir üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüş ve tavsiyelerin önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yaparak hayata geçirmeye çalışacağız."

Erbil Türkmenevi Genel Müdürü Altınparmak ise bütün olup bitenlerin çoğunlukla Türkmen bölgelerinde meydana geldiğini dolayısıyla yaşanan olumsuzluklardan en çok Türkmenlerin etkilendiğine değinerek bunlarla başa çıkmak için bir "Türkmen Meclisi" oluşturulması ihtiyacı doğduğunu ve bu nedenle bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"TÜRKMEN MİLLETİNİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ"

Altınparmak, 25 Eylül'de yapılan referandumdan herkes gibi Türkmenlerin de olumsuz etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaşanan bütün kötü dönemlerde Türkmenlerin evleri yıkıldı, hakları çiğnendi. Türkmenler, zulüm gördüler ancak tüm bunlara rağmen Türkmenlerin hiçbir zaman görüşü alınmadı ve hep ihmal edilmeye devam ediliyor. Türkmenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunları çözmek için bir heyet oluşturulmalı. Herhangi bir siyasi parti veya oluşum, Türkmen milleti adına konuşmamalı ve karar vermemeli. Türkmenlerin yaşadığı bütün bölgelerden çeşitli siyasi parti ve oluşumlardan, akademisyenlerden ve toplumun ileri gelenlerinin de içinde bulunduğu bir siyasi meclis oluşturulmalı. Oluşturulacak bu meclis, milletimizin yaşadığı sorunları, karşı karşıya kaldıkları problemleri, yapılacak olan toplantılarda ele alıp değerlendirdikten sonra, hem bölgesel yönetim hükümetiyle hem de Bağdat hükumetiyle müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalışmalı."

Altınparmak, "Bu karanlık dönemlerin aydınlığa kavuşması için Türkmen milletinin haklarını savunmak ve onların mağduriyetinin önüne geçmek için bu toplantılarla yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.