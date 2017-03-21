Türkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!

Peşmerge başı Barzani’nin, Kerkük’te sözde Kürdistan paçavrası hamlesine karşı Türkmenler ayaklandı. Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, “Bayrağımızı PKK yandaşları indiremeyecek” dedi.

Peşmerge başı Barzani'nin Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, geçtiğimiz gün Kerkük'e sözde Kürdistan paçavrası astırarak yeni bir skandala imza atmıştı.

Barzani'nin adamı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise Kerkük'e paçavra çekilmesini, “Türkiye'nin başkenti Ankara, en büyük kenti İstanbul'da Kürdistan bayrağı çekiliyorsa Kerkük'te niçin çekilmesin” sözleriyle savundu.

Bunun üzerine kentte yaşayan Türkmenler atağa geçti.

Türkmenler, Kerkük sokaklarını baştan aşağı Irak Türklüğünü temsil eden mavi beyaz bayraklarla donattı. Kerkük'teki son gelişmeleri Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Sözcü'den Saygı Öztürk'e anlattı.

‘YAŞANANLARA SEYİRCİ KALINIYOR'

Kerkük'ün ihtilaflı bir bölge olduğunu belirten Salihi şu açıklamaları yaptı: “Kerkük'te, Kürdistan bayrağı asılırken, Türkiye dışında ne Irak hükümetinden ne de ABD'den bir ses çıkmadı. Kerkük Valisi ve onunla birlikte hareket edenler, PKK'yı pompalayıp Kerkük'ün her tarafına sözde bezlerini, örgüt başının fotoğraflarını astılar. Bunlara seyirci kalındı. Şimdi de Kürdistan bayrağının Kerkük'te resmi binalara asılmasıyla ilgili emir, Kerkük'ün geleceğini tehdit eden bir konudur. Yaşanan gerginlikle, Kerkük'te fiilen tehlikeli bir duruma gidildiğini gösteriyor. Mücadele etmemiz gerekiyor.

‘EN BÜYÜK DESTEK PKK'DAN GELİYOR'

Valiliğin, PKK'nın desteğiyle attığı adıma Kürt partileri de razı değil. Valilik, Kürdistan bayrağı astırınca, biz de caddelere, evlere Türkmen bayrağı asmaya başladık. Bize dokunana biz de kesinlikle dokunacağız. Vali en büyük desteğini PKK'dan alıyor. Bu istismara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Aksi halde Kerkük'te istenmeyen olaylar yaşanır. Kerkük'ü bir Kürt şehri gibi göstermeye çalışıyorlar. Kürdistan bayrağı kaldırılana kadar biz de bayrakları asacağız.”

TÜRKMEMLER, BAYRAKLARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Gençler Kerkük'ün her mahallesine ve sokağına Türkmen bayrağı asıyor. Yetkililer, Türkmen Cephesi ve partilerinin üzerine ateş açılırsa karşılık vereceklerini açıkladı.