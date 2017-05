"Türkmenlerin tüm hakları Kerkük Valisi tarafından gasp edilmiş durumda!"

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehdi, Kerkük'teki Türkmenlerin haklarının zorla ellerinden alındığını belirterek, kentteki "tek taraflı yönetime" tepki gösterdi.

Kerkük Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Mehdi, "Kerkük'teki Türkmenlerin tüm hakları, kenti tek taraflı yöneten Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve bu partinin mensubu olan Kerkük Valisi tarafından gasbedilmiş durumda." dedi.

Kerkük'teki Türkmenlerin can güvenliğinin sürekli tehdit altında olduğuna da dikkati çeken Mehdi, "Kentteki vatandaşların can güvenliği siyasi ya da etnik gruplara göre sağlanıyor. Türkmenler her gün fidye karşılığında kaçırma ve suikast eylemlerine maruz kalıyor. Kentteki güvenlik güçleri ise yaşananlara seyirci kalıyor." diye konuştu.

Mehdi, Türkmenlerin yaşadığı sıkıntıları Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliğine aktarmalarına rağmen hiçbir sonuç elde edemediklerini vurguladı.