Turlara dair küçük notlar

Günümüz şartlarından dünyanın bir ucundan bir ucuna gitmek artık kolay ve ekonomik yeter ki yola çıkmayı isteyiniz. Hayat çok kısa hanımlar ve beyler kafanızı dağıtmak azıcık kendinize vakit ayırmak sizin elinizde..

Hatta yeni evli çiftlere balayı fırsatı, bir değil tam 8 ülke sizi bekliyor...

Tüm Balkanları yerinde görmek buradaki tarihi, kültürel yaşanmışlıkları ne kadar okusak da, yazsak da yerinde görmek ayrıcalık olacak ve Avrupa'ya bakış açınızı da değiştirecektir.

Pasaportunuzun olması yeterli..

Ancak, Balkan ülkelerinden ''Bulgaristan ve Yunanistan'' vize istiyor..

- Küçük küçük notlarla Balkanları sizlere tanıtmaya devam ediyorum.

Öncelik gideceğiniz ülkelerin para birimi öğrenmek çok önemli.. Balkan ülkelerinde Euro, KM, Denar, Lek, Leva, birimleri geçmekte olduğu için belki aralarda bir çay, kahve keyfi yapmak isteyebilirsiniz.

Size tavsiyem 8 ülke için zarf alarak gideceğiniz ülkelerin ismini yazmanız... Türk parası 50 lira, her ülke para birimi için bozdursanız kahve, çay, tatlı keyfinize rakam çok bile gelecektir. Sonrasında harcama yapmadıysanız zaten Türk parasına çevirebilirsiniz.

Hem de zorlanmadan alışverişlerinizi, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz..

Çünkü farklı para birimi verdiğinizde ya talebiniz gerçekleşemeyecektir, istediğinizi alamayacaksınız, ya da alacağınız şeyin fazla fiyatını verdiyseniz de ''geriye para üstü verme alışkanlıkları olmadığı için'' sinirlenmenizi önleyecektir.

- Yine bizleri en çok ilgilendiren kısım, yemekleri ve fiyatı nasıl sorusu?..

Çok uygun, ucuz, taze ve çok lezzetli balık ve et ürünleri, börek, makarna çeşitleri, çorba, pizza, Bosna dışında popüler beyaz lahana salatası meşhur, yoğurt, sütlü tatlılar sizleri bekliyor.

Gezerken, havası, suyu, kültürel yapısı, bozulmayan tarzları ile günümüze kadar gelen, varlıklarını oluşturan ülkelerin tarihi, dönemin içinde dinsel çatışma ve hakimiyetlerinden dolayı çatışmaları, çok sayıda, mimari yapı ve sanatla karşılaşacaksınız.

Önemli notum şu; rehberlerin organize ettiği her ülkenin kendine has müzikli, yemekli eğlence gününe katılmalarını maalesef ki ücrete tabi tutmuşlar. Bu da tur ekibi arasında rehber ile tartışmaya neden oluyor...

Bu tür etkinlikleri kişi başı ortalama 40 ve 10 Euro olarak belirlemişler. Gitmek istemiyorum diyenler otelde kahve, çay keyfi yapabilir.

İyi pazarlar.