TUS ücretleri tepki çekiyor

ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için başvurular bugün başlarken, sınav ücretlerinin 300 TL olarak açıklanması eleştiri konusu oldu.

ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için ilkbahar dönemi sınav başvuruları bugün başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da yapılan zamlar eleştirilirken, sınav ücretlerinin 300 TL olduğu açıklandı.

DAKİKASI 1 LİRA

Sınava girecek adaylar 2015’te 100 lira öderken 2016’da 220 lira ödedi. Bu sene ise TUS’a başvuru ücreti, diğer sınav ücretlerini açık ara farkla geride bıraktı. 22 Nisan 2017’de yapılacak sınava katılmak isteyen öğrenciler Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri sınavları için 150’şer yani 300 lira başvuru ücreti ödeyecek.

Bu da toplamda 300 dakika ve 2 bölümden oluşan TUS’un 300 liralık başvuru ücreti göz önüne alındığında, sınavın adaya maliyetinin dakikada 1 liraya denk geldiği anlamını taşıyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Girebilmek için 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamanın şart olduğu sınavda yüksek başvuru ücreti en çok da okulunu yeni bitirmiş veya bir kaç ay herhangi bir geliri olmadan sınavı bekleyen yeni mezunları etkiliyor. Hatta öyle ki sınav ücretlerinin aşağı çekilmesi için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’e iletilmek üzere change.org’ta imza kampanyası bile başlatıldı.