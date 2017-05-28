TÜSİAD'dan OHAL tepkisi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Bizler her gün iş yapmaya çalışırken yurtdışı paydaşlarımızdan OHAL koşulları devam ettiği müddetçe Türkiye’ye gelemeyeceklerini duyuyoruz" dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen “Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi Paneli”nde, Türkiye’de olağandışı olaylar yaşandığına ve ciddi güvenlik tehditleri altında kalındığına işaret etti.

İş dünyasının normalleşme ihtiyacının aradan geçen 10 ay içerisinde gittikçe arttığını belirten Bilecik, “Bizler her gün iş yapmaya çalışırken yurtdışı paydaşlarımızdan OHAL koşulları devam ettiği müddetçe Türkiye’ye gelemeyeceklerini duyuyoruz. OHAL sona ermeden sözleşme imzalamalarının kurum içi mevzuatları gereği mümkün olmadığını söyleyen yabancı yatırımcılarımızın sayısı da yüksek” diye konuştu.

Türkiye’de OHAL süreci devam ettiği için tedarik zincirlerinin güvenliğinin dahi sorgulanır hale geldiğini söyleyen Bilecik, uluslararası arenadaki algının Türkiye’dekinden farklı olduğunu söyledi.

‘YENİ DÖNEME GİRECEĞİZ’

Bilecik, Türkiye’nin ekonomide yeni bir döneme gireceğine ve atılım yapacağına inandığını belirterek “Bunu hep beraber çok çalışıp, dış dünya ile ilişkilerimizi iyileştirerek, aynı zamanda içeride rekabet gücümüzü artırıcı reformları yapıp öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlayarak yapacağız” dedi. Bilecik büyümeyi son 4-5 yıldır tüketim ve kamu harcamalarının sürüklediğine işaret ederek, “Ucuz finansmanın desteklediği iç taleple büyüme modeli çok ciddi finansal riskler biriktirmeye neden olur” dedi.