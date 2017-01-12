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TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik

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TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik
TÜSİAD'da Cansen Başaran Symes'in yerine başkanlığa Erol Bilecik geldi. Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcılığına da Ali Koç seçildi.

TÜSİAD'da başkanlık koltuğunu Erol Bilecik devraldı. Bilecik Cansen Başaran Symes'tan sonra başkanlık görevini yürütecek.

TÜSİAD'ın 47. Genel Kurulu'nda 146 oyun 144'ünü alan Bilecik başkan olarak ilk konuşmasında "Önümüzdeki dönemin zorlu olması bizi endişelendirmiyor. Sorunların çözümündeki her olumlu adımı destekleyeceğiz. 15 Temmuz özgür bireyler yetiştirmenin önemini gösterdi" mesajı verdi.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor.

1987'de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar'ı kurdu. Bilecik, bugün 600 personele ve 8 binden fazla iş ortağına Index Grubu'nun sahibi.

Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı'nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.

Index Grubu'nun CEO'su Erol Bilecik, Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Her zaman demokrasiden yana olmalıyız. Türkiye'nin ilerlemesi için de bilişim çok önemli. Genç nüfusu yalnızca teknoloji kullanan değil üreten hale getirmeliyiz. Bunun için de liderliğe ve hıza ihtiyacımız var. Cesur kararlar alınmalı" demişti.

 

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