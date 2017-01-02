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TÜSİAD'tan saldırıya ilişkin açıklama

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TÜSİAD'tan saldırıya ilişkin açıklama
TÜSİAD; "Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha paylaşırız."

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği(TÜSİAD) Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm dünyada milyonlarca insanın 2017'ye dair iyi dileklerini paylaştığı dakikalarda Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü bir katliamla yeni yila başlandığının belirtildiği açıklamada, "Türkiye'nin iç barışına ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaşamına, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlıktan nasipsiz eylemlerine karşı duyduğumuz acımızı, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz." denildi.

Açıklama şöyle şöyle devam etti: 

Bize düşen; teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir. 

Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız. 

Yeni bir yılın ümitleriyle doluyken trajik bir şekilde yaşamını yitiren Türk ve yabancı tüm kurbanların acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diliyoruz. 

Suçluların, onları bu suçu işlemeye teşvik edenlerin, katliamda payı olan tüm kişi, örgüt ve çevrelerin ortaya çıkarılmasını ve cezalarını çekmelerini yetkililerimizden ısrarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz.

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