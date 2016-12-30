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Tutuklu HDP'lilerden cezaevi pozu

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Tutuklu HDP'lilerden cezaevi pozu
Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kocaeli Kandıra Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde birlikte çektirdiği fotoğraflar DBP tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda Kışanak ve Yüksekdağın birlikte olmaları ve keyfi yerinde görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Cezaevi içinden fotoğraf yayınlamanın yasak olmasına rağmen, HDP'lilerin rahatlıkları ve DBP'nin bu fotoğrafları paylaşması da akıllarda ayrı bir soru işareti gündeme getirdi.

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