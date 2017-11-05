TÜYAP Fuar Merkezi’ne nasıl ulaşılır?

Kitapseverlerin her sene yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Kitap Fuarı'nın 36.sı başladı.Peki kitap severlerin merakla beklediği TÜYAP nerede?TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir.

Yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara ilk günden okurlar yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na bu yıl 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılıyor. Okurlar, Avrupa’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Okulların düzenlediği etkinliklerin yanı sıra şehir dışından katılan okurlar da dikkat çekti.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP’TA

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor. Bu kapsamda,stanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere) 4 Kasım Cumartesi, Frankfurt Kitap Fuarı’nın düzenlediği Ahmet Ümit ve Mattias Göritz’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecektir.

Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP’ta olacak. Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos, 12 Kasım Pazar günü bir panel ve imza gününde Kitap Fuarı’na konuk oluyor.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL ULAŞILIR?

METROBÜS İLE ULAŞIM: Metrobüs Söğütlüçeşme – Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM: Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne ulaşacaksınız.

ÜCRETSİZ SERVİSLER BAKIRKÖY DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ OTOPARKI: Gidiş : 09.00-15.00 (Her yarım saatte bir servis vardır.) Dönüş : 14.00-19.00 (Her 1 saatte bir servis vardır.)