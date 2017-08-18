Tuz ekmek hakkına kurban hakkını da eklemek için...

Onları bu sütunlara birkaç kez taşımıştım... Özellikle Telafer bölgesinden gelen Türkmenlere uzattıkları yardım eliyle ve müthiş hikâyeleriyle... Devletin diğer göçmenlere verdiği kimliklerden alamamış binlerce Türkmen'e kıt imkânlarla yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlardı...

İdealistlikleri ve samimiyetleri omuzlarındaki yükü daha da artırırken, bir elleriyle Suriye Türkmenlerine, diğer elleriyle Afganistan'dan göçmüş Özbek Türklerine yetişmenin derdine düştüler... Dünyadaki ihtiyaç sahibi Türklerle ilgilenecek uluslararası yardım kuruluşunun olmayışı dolayısıyla kurumsallaşmaya gittiler ve ILPEACE (International Life And Peace Association) Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği'ni kurdular...

ANDA gibi, Kurt-ar gibi ILPEACE de mazlum ve ihtiyaç sahibi 'yalnız kalmış' Türklerin dertleriyle dertlenmiş durumdalar ve güçleri yettiği yere yetişmeye, kardeşlik vazifemize aracılık etmeye çalışıyorlar...

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Önümüzde kurban bayramı var ve bu kardeşlerimize yardım için fırsata çevirmek elimizde... Gözlerden ırak Afganistan'ın Özbek ve Türkmen bölgelerinde çok ağır bir yoksulluk var... Halk bir yandan Taliban saldırısına diğer yandan da yoksulluğa direnmek mecburiyetinde...

Suriye'de Çobanbey Türkmen bölgesi hem PYD'yle hem de El Nusra ile çatışma hâlinde... ILPEACE, hem halkın o bölgeye gitmesini teşvik etmek, hem de bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla savaşan Türkmenlere yardım etmek için büyük fedakârlık yaparak orada da kurban kampanyası düzenliyor...

Musul'da IŞİD operasyonları sebebiyle en çok Türkmen mahalleleri ağır zarar gördü, evler yıkıldı, Türkmenler perişan vaziyette... Özellikle Kerbelâ'daki Türkmenler göç baskısı altında... ILPEACE daha önce Türk bayrağı altında iftar programları düzenlediği Şii Türkmenler üzerinde oluşturulmuş "IŞİD'in arkasında Türkiye var" algısını kırmak için yoğun çaba harcıyor...

Ve tabii Ankara'da muhtaç hâlde yaşamaya devam eden yaklaşık 10 bin aile var... Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen ve içlerinde geçen sene kurban bayramında bile evlerine hiç et girmeyen aileler söz konusu...

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Şartlar ne kadar acımasız olursa olsun, kardeşleri için çırpınan ve direnen ama en önemlisi dürüstlüklerinden, doğruluklarından, yardımları yerine ulaştırdıklarından emin olduğumuz kardeşlerimiz var...

Henüz kurbanıyla ilgili program yapmamış veya programını değiştirmek isteyenler için, bu kurbanı daha hayırlı hâle getirmek için bu bayram bir fırsat... Zor durumda olan ve Türk olmalarının bedelini yalnızlıkla ödemek zorunda bırakılanlara yalnız olmadıklarını göstermek için elimizi onlara uzatalım...

Kestikleri bütün kurbanlarının videolarını kurban sahiplerine gönderen ILPEACE'nin ülkelerin şartlarına göre belirledikleri fiyatlar şöyle: Afganistan Özbek ve Türkmen bölgesi için 400 TL... Suriye Çobanbey bölgesi için 650 TL... Irak Musul, Kerkük, Kerbela bölgesi için 730 TL... Ankara'daki Türkmen ve Özbek Türkleri için 850 TL...

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Yardım organizasyonlarını yapan kardeşlerimiz can güvenliklerinin olmadığı yerlerde, hastalıkların, susuzluğun, zalim baskısının olduğu çok zor şartlarda, kendi dünyalıklarından, çoluk çocuklarından fedakârlıklar yaparak, kardeşlerinin hayat haklarının altına omuzlarını sokuyorlar... Bir öğretmenin ancak 100 Dolar maaş aldığı Güney Türkistan'da (Afganistan'ın kuzeyinde) kardeşlerinin bir nebze de olsa derdine yetişmeye çalışıyorlar... Şimdi bize düşen, var olan paylaşmak, kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirmek...

Kurban bağışı yapmadan önce vekâlet ve bilgilendirme için irtibat numaralarını vermek istiyorum:

Afganistan-Ankara kurbanları için: 0 505 422 69 36

Suriye kurbanları için: 0 543 848 79 07

Irak kurbanları için: 0 543 953 09 41

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Tuz ekmek hakkına, kurban hakkını da eklemek için bu çağrıyı karşılıksız bırakmayalım...