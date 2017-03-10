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Tuzla'da korkunç kaza

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Tuzla'da korkunç kaza
Tuzla'da işçi servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Formula yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cemal Akbaş yönetimindeki 34 VS 7675 plakalı Korkmaz Çelik Mutfak eşyaları fabrikası işçi servisi seyir halindeyken, önündeki 34 JG 4136 plakalı kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon kasasına girerek ezilen minibüsteki 27 işçi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, enkaz kaldırma çalışmaları yaparken trafik tek şeritten veriliyor.

Hafif yaralanan yolculardan biri seyir halindeyken minibüsün freninin tutmadığını ve önündeki kamyona çarptığını söyledi.

Kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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