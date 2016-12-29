Tuzlaspor 3-2 Galatasaray / Maç özeti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Tuzlaspor'a 3-2 yenildi. 5 golün atıldığı müsabakada 3 kırmızı kart çıktı. Bu sonucun ardından Tuzlaspor grupta puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçtaki gol perdesini 45’te Chedjou açtı ve konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım dengeyi sağlayan sayıyı 51’de Arif ile buldu: 1-1. 53’de Tuncay ile mavi beyazlı ekip üstünlüğü yakaladı: 2-1. 57’de Chedjou kırmızı kart görerek, sarı kırmızılı ekibi maçta 10 kişi bıraktı. 58’de Ozan durumu 2 farklı üstünlüğe taşıdı 3-1. 63’de Yasin Öztekin ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Cimbom 9 kişi kaldı. 70’de Linnes maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-2. 71’de Tuzla’da Doğan Ateş de ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor grupta puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna yükseldi. Galatasaray 5 puanla 3. sırada kaldı. 18 Ocak Çarşamba günü Riekerink’in öğrencileri, deplasmanda Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlı ekip ise, 24Erzincanspor’u evinde ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.

29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou’nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.

39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Kıvanç'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif’in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

53. dakikada Arif Şahin'in pasında Tuncay’ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

58. dakikada Arif'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin

yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1.

70. dakikada Bruma’nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes’in şutunda top filelerle buluştu. 3-2.