Tuzlaspor maçında, Hamit Altıntop skandalı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 3-2 yenildiği maçı canlı yayında yorumlayan Levent Tüzemen, sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Hamit Altıntop'a şok suçlamalarda bulundu. Tüzemen, "Hamit, Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi" dedi.

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olması, artık son saatlerini yaşadığımız 2016 yılının en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Karşılaşmayı canlı yayınlayan A Spor'da yorumculuk yapan Levent Tüzemen, maç sonrası olay yaratacak ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yediği 2. golde büyük bir hata yaparak topu rakibe kaptıran Hamit Altıntop'a dikkat çeken Tüzemen, şunları söyledi:

TÜZEMEN: "YÖNETİM VE RIEKERINK BUNU NASIL GÖRMEZ!"

"Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zamanGalatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koşullarda samimi konuşuyorum; futbol Hamit'i bırakmış. Bir senedir top oynamayan Hamit'in bu ağır temposuyla, geri dönemeyişiyle hiç şansı yok."

TUZLASPOR YÖNETİMİNİ ESKİ FUTBOLCULAR DEVRALMIŞTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada yer alan Tuzlaspor'un geçen hafta yapılan kongresinde yönetimi eski milli futbolcular devralırken, bunların 4'ü eski Galatasaraylılardan oluşmuştu.

Kongrede başkanlığa Murat Erdoğan seçilirken, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk de 5 kişilik 'yönetim kurulu asil üyeleri' listesine seçilmişti.

AHMET ÇAKAR: 'HAMİT RESMEN YÖNETİMDE İSE BUNUN ADI ŞAİBEDİR'

Ahmet Çakar da Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Eğer Hamit Altıntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarına göre şaibelidir" dedi.

Ahmet Çakar daha sonra Hamit Altıntop'un, Tuzlaspor'un yönetimini devralan eski futbolcularla birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşıp, "İşte Tuzlaspor'un sahipleri. Tanıdık var mı acaba?" diye yazdı.