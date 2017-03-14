TV izleyicisi liderlere ilgisiz

Avrupa ile büyük bir kriz ortamı yaşanırken, halkımız diziler ve Survivor gibi yarışmalardaki gelişmeleri daha fazla merak ediyor.

Bülent Berkman / Yeniçağ

Türkiye, geleceğini belirleyecek Anayasa düzenlemelerini içeren çok önemli bir referandumun arifesindeyken, üstelik başta Hollanda ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle, referandum propagandaları nedeniyle başlayan büyük bir kriz ortamı yaşanırken, halkımız diziler ve Survivor gibi yarışmalardaki gelişmeleri daha fazla merak ediyor. Bunu ortaya koyan verilere, günlük resmi izlenme raporlarından ulaşıyoruz. Pazartesi akşamı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.44 ile 21.42 arasında, atv kanalında "Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel" programında, dış politikada yaşananlar ve "Evet" kampanyasıyla ilgili bilgiler vermek üzere 2 saat boyunca ekranda kaldı. Bu süre içinde yayının izlenme oranı 4,77'di. Program tüm izleyicide kendine "İçerde", "Kırgın Çiçekler" gibi diziler ve "Survivor" yarışmasının ardından ancak 6. sırada yer bulabildi.



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ekrandaki izlenme oranlarına benzer sonuçlar elde eden diziler, ilgi görmedikleri gerekçesiyle acilen yayından kaldırılıyor.



Bunun anlamı şu: Ülke genelinde, o anda açık olan her 100 televizyondan sadece 11'i Erdoğan'ın konuşmasına ilgi duydu. Star TV'de "Liderler" programının konuğu ise yine dış politikadaki gelişmeler ve Anayasa değişikliğine "Hayır" demenin gerekçelerine yoğunlaşan konuşmalarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Saat 19.00'da başlayıp, tam 1 saat süren program, 26. sırada yer aldı. CHP liderinin 2, 12'lik reytingini o anda açık olan televizyonların yüzdesine orantılarsak sayı 6'yı bulmuyordu. Hem Erdoğan'ın, hem de Kılıçdaroğlu'nun aldığı sonuçları eğer bir dizi ya da yarışma programı almış olsaydı, yıl boyunca yaşanan birçok örnekte olduğu gibi, kanal yönetimi ve yapımcısı tarafından hemen yayından kaldırılırdı. Tüm izleyicide durum böyleyken, kültürel ve parasal anlamda daha yüksek bir kitleyi temsil eden AB Grubu'nda sonuçlar nasıldı? Genel anlamda, dizilere ve Survivor'a göre izlenme oranları çok farklı değildi ancak değişen tek şey Kılıçdaroğlu'nun izlenilirliğinin bir ölçüde artması, Erdoğan'ınkinde ise düşüş olmasaydı. Erdoğan'ın izleyici sayısı yüzde 8'e inerken, Kılıçdaroğlu'nunkiyse yüzde 7'ye yükseldi.

Eski futbolcu İlhan Mansız'ın bir tabak menemen için yaptığı yarışlar, ülkenin geleceğini belirleyecek referandum yarışından daha fazla ilgi gördü.

Kanalların en verimli dilim olarak kabul ettiği 19.00-23.00 arasındaki 4 saatte, ekran başında olan izleyicilerin yüzde 60'ının seyrettiği iki dizi ve yarışmada neler olup bitiyor, halk niye bu kadar ilgi gösteriyor, buna bir bakalım: TV 8'de yayınlanan "Survivor" aralarında eski futbolcuların, boksör, atlet gibi olimpiyat görmüş sporcuların, ekran cazibesini kaybetmiş oyuncu ve mankenlerin açlık sınırında ve zorlu ada koşullarında yaptıkları yarışmalardan oluşuyor. Yani İlhan Mansız'ın, Serhat Akın'ın bir tabak menemeni yiyip yiyemeyeceğini belirleyen yarışmanın sonucu, izleyiciyi Türkiye'nin belki de geleceğini, yaşam koşullarını etkileyecek bir Anayasa değişikliğinin getireceklerinden daha fazla ilgilendiriyor. Yine aynı şekilde, mafyayla emniyetin iç içe ilişkilerini konu alan ve şiddetin tavan yaptığı "İçerde" dizisi de, yetimhanede yetişen 5 kızın hayata karşı verdikleri savaşı anlatan "Kırgın Çiçekler" dizisi de, iki liderin ağzından çıkacak çok önemli açıklamalardan daha fazla gündemini işgal ediyor, halkımızın.



İzleyici mafya babası Kebapçı Celal'in kızı Melek ile İstihbarat'ın mafya içindeki köstebeği Sarp'ın aşkını, liderlerin ekrandaki konuşmalarına tercih etti.

Televizyon izleyicisi, ülkede olup bitenleri büyük kanalların ana haber bültenlerinden ve haber kanallarından öğreniyor. Gerçi ana haber bültenlerinin içeriğinde siyasi olanla magazin olan neredeyse eşit oranda yer alıyorsa da, yine de karşılarında başka bir yayın olmadığı için halk bunları izliyor. Bu bültenler arasında en çok tercih edilenler Show Haber ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber. Büyük umutlarla Kanal D Ana Haber'in başına getirilen ve sunuculuğunu da üstlenen Ahmet Hakan, beklenen ilgiyi oluşturamazken, Erhan Çelik'in sunduğu TRT Ana Haber ile birlikte son sıralarda yer alıyor.