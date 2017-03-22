Twitter yüzlerce hesabı kapattı

Twitter tarafından her yıl açıklanan 'şeffaflık raporuna göre 2016 yılının ikinci altı ayında 'şiddet ve terörün teşviki' nedeniyle 376 bin 890 hesap kapatıldı, dünyada en çok talep Türkiye'den geldi

Şirketten yapılan 'şeffaflık raporu' açıklamasında, sosyal medya üzerinden terör ve şiddeti öven paylaşımlarla mücadele edildiği belirtilerek, şeffaflık gereği de bu faaliyetlere ilişkin bilgi verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda geçen yılın ikinci 6 ayında 'şiddet ve terörün teşviki' nedeniyle 376 bin 890 hesabın askıya alındığı kaydedilen açıklamada, bu uygulamanın başladığı 2015'in ortasından 31 Aralık 2016'ya kadar toplam 636 bin 248 hesabın askıya alındığı bildirildi.

Raporda, kuruluşa hükümetler ya da diğer kuruluşlardan gelen içerik kaldırma talebi sayılarına da yer verildi.

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE VE FRANSA'DAN

Twitter, 2016 yılının son altı ayında Türkiye’den 3076, Fransa’dan 1334, Rusya’dan 522 ve Amerika’dan 102 hesap için kapatma talebi aldığını açıkladı.

Türkiye’den gelen taleplerin 2232 tanesinin emniyet yetkilileri tarafından, 844 tanesinin ise doğrudan mahkeme kararı olarak iletildiğini belirten Twitter yetkilileri, yapılan değerlendirmeler sonucunda 290 hesabın kapatıldığını ve 489 paylaşımın silindiğini belirtiliyor.

Ayrıca, Türkiye'den gelen talepler doğrultusunda terör saldırıları ve başarısız darbe girişimi ile bağlantılı 414 içeriğin kaldırılmasını uygun gördüklerini beliten yetkililer, dünya genelinden aldıkları toplam hesap kapatma talebinin ise 13022 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Terörle mücadele kapsamında 2016 yılının son altı ayında dünya genelinde toplam 376 bin 890 hesabın kapatıldığını belirten Twitter yetkilileri, basın özgürlüğü konusunda Türkiye ile problem yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Türkiye'den gazetecilere ve basın kuruluşlarına ait onaylanmış hesaplar için toplamda 77 farklı talebinin geldiği ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği için sadece 15 mesajın silindiği ve 14 hesabın kapatıldığı belirtildi.