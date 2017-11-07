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Twitter'ın karakter sınırını 35 binlik tweet ile kırdı

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Twitter'ın karakter sınırını 35 binlik tweet ile kırdı
İki Alman yazılımcı, Twitter'ın 140 karakterlik limitini kırarak 35 bin karakterden oluşan bir tweet ile dikkatleri üzerlerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda 140 karakter sınrını 280'e çıkaran Twitter'In başı iki Alman yazılımcı ile dertte. 

Twitter'ın bu değişkiliğini yeterli görmeyen Timrasett ve HackneyYT adlı iki Twitter kullanıcısı, 35 bin karakterlik bir tweet gönderdi. 

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren ikilinin bu sevinci ise fazla sürmedi. 

Konuyla ilgili harekete geçen Twitter ilk iş olarak söz konusu hesabı geçici süreyle askıya aldı ve 35 bin karakterden oluşan tweet'i sildi. 

İki Alman yazılımcının Twitter'ın sınırını nasıl deldiğine dair resmi bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

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