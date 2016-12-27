Üç banka Türkiye'ye geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben üç büyük bankanın Türkiye'de iş yapmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben Türkiye’de bankacılık yapmaya ilgi duyan üç banka olduğunu ve bunların 2017’de Türkiye’de olacaklarını düşündüklerini söyledi. Akben, Körfez bölgesinden Türkiye ile ilgilenen bankalar bulunduğunu belirterek; Dubai’den bir bankanın Türkiye’ye yönelik bankacılık alanında çalışması bulunduğunu, daha önce Türkiye’de temsilcilik açan Bank of Bahrain and Kuwait’in (BBK) ise bankacılık lisansı ile ilgilendiğini söyledi.

‘2017’DE TÜRKİYE’DE OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Akben, Amerika’dan bir finans grubunun da Türkiye’de banka kurma planları olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye’de bankacılık yapmaya ilgi duyan üç banka var. Bu elbette bir süreç. Ama bunların 2017’de Türkiye’de olacağını düşünüyoruz” dedi.

Akben, Bank of China’nın Türkiye’de faaliyete başlamasının ardından Uzak Doğu’dan başka bankaların da Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Akben ayrıca, Avrupa’da çok yaygın olan kooperatif bankacılığı alanında bir açılım sağlanabileceğini belirterek, “Benim kanaatim, devletin de içinde bulunduğu, hem katılım bankacılığı tarafında halkın ortaklığıyla, hem de kooperatif bankacılığı tarafında küçük-büyük şirket ortaklığı tarafıyla bankacılık alanında 2017 için yeni bir açılım düşünülebilir” diye konuştu.