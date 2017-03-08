Üç komutan ve referandum!

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, askeri örgütlenmeye büyük önem verdiği belirtilen FETÖ'nün, kendisine bağlı askerleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürmek için NATO görevlendirmesiyle ABD'ye gönderdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, askerlere genelde Türk Hava Yolları yerine yabancı hava yollarıyla seyahat yapmaları tercih ettirildiği ifade edildi.

ABD'ye gidenler doğrudan New York yerine, ABD'nin başka bir şehrine götürüldü ve buradan Pensilvanya'ya geçildi.

TSK personeli içinde en güvenilen FETÖ mensubu elemanların, kritik yurt dışı ataşelikler ve NATO görevlerine getirildiği belirtilen iddianamede, NATO kadrolarına atanan FETÖ/PDY mensubu subayların bazı millî ve askeri bilgileri, NATO makamlarına servis ettiği belirtildi.

Diğer taraftan ABD Adana Konsolosluğu'nda tercüman olarak görev yaparken Mardin ve çevresinde halkı kışkırtarak eylemlerle yönlendirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan "Behzat" kod adlı Hamza Uluçay tutuklandı.

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Münbiç'teki durumu da hatırlatayım:

Türkiye'nin Münbiç'i YPG'den temizleyeceğini açıklamasının ardından Suriye, Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Münbiç'e asker gönderdi. Üç gün önce Münbiç'in kuzeyinde ABD askerlerinin konuşlandığı, ilçenin batısında ise Rusya bayraklarının olduğu görüldü.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise ABD askerlerinin Suriye'de yeni bir rol üstlendiklerini, küçük bir grup Amerikan askerinin Münbiç batısında konuşlandığını bildirdi. Davis bölgede şiddet ve çatışmayı önleme amaçlı bulunduklarını söyledi.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Antalya'da herhalde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile bu garip gelişmeleri görüştü.

Anlaşılıyor ki iki ülke de Türkiye'nin Suriye'de daha fazla mevzi kazanmasını istemiyor. Bu sebeple, Münbiç harekâtını önlemek için Türkiye'ye bayrak gösteriyor ve Suriye'nin PKK'sı olan PYD'ye askeri destek veriyor!

Rusya, Türkiye'nin yeniden ABD ile iş birliğine döneceğini düşünerek PYD kozunu elinde tutmak istiyor. ABD ise PYD'ye her türlü silâh ve eğitim desteği veriyor. Aynı ABD'nin, NATO üzerinden FETÖ darbe girişimine verdiği desteğin delilleri ise yargı aşamasında ortaya çıkıyor.

ABD'nin Türkiye'deki PKK'yı koruyup kolladığı da son tutuklama kararı ile bir defa daha ortaya çıktı.

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Türkiye'nin, önce 15 Temmuz darbe girişimiyle, sonuç alınamayınca da yangından mal kaçırırcasına Anayasa değişikliğiyle rejim değişikliğine sürüklenmesi, bu sırada halkın ikiye bölünmesi de Suriye kriziyle birlikte plânlanmış bir süreç gibi duruyor!

Tesadüf diye bir şey yoktur!

15 Temmuz'un hedefi Türkiye'nin rejimini değiştirmek değil miydi?

Anayasa değişiklikleriyle de Türkiye, rejim değişikliğine sürükleniyor. Yani iki hareketin de varmak istediği "menzil" aynı! Bu durumda referandum ne anlama geliyor?

Bu soruların, referandumda "evet" demeyi düşünen vatandaşlara sorulması gerekiyor!

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NATO'nun yıldızı esas olarak dört testamenti yani dört İncil'i temsil eder. NATO'nun bugünkü hedefi, Türkiye'yi tamamen ele geçirerek İslâm dünyasını Türkiye üzerinden teslim almaktır. Böyle bir planlamadan çıkarları zarar gören Rusya'ya da pay verilmesi, Türkiye açısından tehdidi daha da büyütür.

Türkiye, Suriye'de Rusya ile ABD'nin tam bir anlaşmaya varması ihtimalini yani en kötü ihtimali hesap etmek ve bütün yetkileri tek bir kişiye vermek yerine, bütün gücünü TBMM'de ve millî ordusunun arkasında toplamak zorundadır.