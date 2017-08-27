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"Üç yıl içinde et işini halletmemiz gerek"

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"Üç yıl içinde et işini halletmemiz gerek"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 3 yıl içinde et işini halletmeleri gerektiğini ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyündeki "Badem Hasat Şenliği ve Makina Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, halkın refah seviyesini daha da artırmak için bürokratların ve siyasilerin gece gündüz demeden çalıştığını, bakanlık görevine geldiği günden beri daha fazla toprağı suyla buluşturmak, daha bilinçli üretici profili oluşturmayı kendilerine görev bildiklerini söyledi. 

Bundan 4-5 sene önce çorak toprak olan Adıyaman arazilerinin şu anda badem bahçesi olduğunu anlatan Fakıbaba, kıraç topraklarda bunu başarmanın güçlüğüne işaret etti.

Bademin ve Adıyaman'ın önemine değinen Fakıbaba, "Gıdanın önemini bilen bir insanım. 'Fakıbaba doktordur' dediler. 1-2 gün geçti alıştım. Sonra baktım ki bu bakanlık tam doktora göre. Çünkü her şeyin başı sağlık. Yapacaklarımızı biliyoruz. İnşallah şu et işini halletmemiz gerekir. 3 sene içerisinde şu et işini halletmemiz gerekiyor." dedi.

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