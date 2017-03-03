Uçakta bomba paniği

Stockholm Arlanda Havalimanı’nda kalkış için piste yönelen Thai Airways’e ait yolcu uçagının kalkışı engellendi.

Dün gece Türkiye saati ile 23.30 sıralarında polise gelen ikinci el bir bomba ihbarı üzerine uçuşu engellenen Thai Airways’e ait yolcu uçağı havalimanında güvenli bölgeye çekilerek içindeki 300 yolcu boşaltıldı.

Etrafında güvenlik çemberi oluşturulan yolcu uçağında bomba imha uzmanları çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarına sabah saatlerinde hala devam ettikleri, çalışmaların öğlen saatlerine kadar sürebileceği polis yetkilileri tarafından açıklandı.