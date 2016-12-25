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Uçakta onlar da vardı!
Soçi'den Suriye Lazkiye'deki Rus askeri üssüne giden uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Rusya savunma bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz'de 50 metre derinde ulaşıldığını açıkladı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Uçakta onlar da vardı!
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