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Uçakta onlar da vardı!

Uçakta onlar da vardı! 1
Soçi'den Suriye Lazkiye'deki Rus askeri üssüne giden uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Rusya savunma bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz'de 50 metre derinde ulaşıldığını açıkladı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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