Uçuşlar iptal!

Türk Hava Yolları (THY), yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerin saat 07.00'den itibaren durdurulduğunu bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul hava sahasında yoğun sis görüldüğü aktarıldı.

Sis nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerinin saat 07.00 itibarıyla durdurulduğu belirtilen açıklamada, hava koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak seferlerin yeniden aktif hale geleceğine işaret edildi.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.