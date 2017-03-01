Bugünkü YENİÇAĞ »

Uçuşlar iptal!

»
Uçuşlar iptal!
Türk Hava Yolları (THY), yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerin saat 07.00'den itibaren durdurulduğunu bildirdi.            

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul hava sahasında yoğun sis görüldüğü aktarıldı.               
Sis nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerinin saat 07.00 itibarıyla durdurulduğu belirtilen açıklamada, hava koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak seferlerin yeniden aktif hale geleceğine işaret edildi.               

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.            

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TUS ücretleri tepki çekiyorTUS ücretleri tepki çekiyorTurizmde en ağır kriz!Turizmde en ağır kriz!Uçuşlar iptal!Uçuşlar iptal!MİT'ten şok eden ByLock raporuMİT'ten şok eden ByLock raporuÇanakkale'de 16 dakika içinde 8 deprem!Çanakkale'de 16 dakika içinde 8 deprem!Darbeci askerler birbirlerine düştüDarbeci askerler birbirlerine düştüYoğun sis nedeniyle iptal edilen seferler!Yoğun sis nedeniyle iptal edilen seferler!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 01 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 01 03 2017Barzani'ye bağımsızlık desteği verildi!..Barzani'ye bağımsızlık desteği verildi!..ABD uydusundan gelen bir karar var!ABD uydusundan gelen bir karar var!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti