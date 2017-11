"Ucuz etin acısı sonra çıkar"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Gözet, "30 liralık et çözüm değil" diyerek Hükümet'in ucuz et satışını eleştirdi.

Gıda Tarım ve Hayancılık Bakanlığı'nın büyükbaş havyan ve et ithalatına tepki gösteren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, zincir marketlerde başlayan ucuz et satışıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Türkiye'de hayvancılık yapan kişilerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Gözet, "30 liralık et çözüm değil. Bunun acısını 5-6 ay sonra çekeceğiz. Et fiyatları artmaya devam edecek" dedi.

İthalatın devam etmesi durumunda sütte de problemler yaşanacağına dikkat çeken Gözet, “Etle uğraşırken sütü unutuyoruz. Böyle giderse iki yıl sonra süt üretimimizde sıkıntı çıkacak. Şu anda et konusunda günü kurtarma politikası izliyoruz. Her bir ithalat Türkiye’deki üretim miktarlarında düşüşe neden oluyor. Geldiğimiz noktada yerli üretim bitiyor. Hayvan sayısının arttırılması ve üreticinin desteklenmesine yatırım yaparsak 3-5 yıl sonra kendimize yeteriz. Üretici desteklenmezse et fiyatları artar. 30 liralık et çözüm değil. Bunun acısını 5-6 ay sonra çekeceğiz. Et fiyatları artmaya devam edecek" diye konuştu.