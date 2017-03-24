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UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza

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UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yapılan maçta topsuz alanda kafa atıp kırmızı kart gören Aboubakar'a 3 maç ceza geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezası verildiği bildirildi. 

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibi ile yapacağı müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takımının tur atlaması halinde yarı final ilk müsabakasında da görev yapamayacak. 

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