Bugünkü YENİÇAĞ »

UEFA'dan Beşiktaş kararı

»
UEFA'dan Beşiktaş kararı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak mücadelelerde, her iki takımın taraftarlarının deplasman maçlarına gitmemeleri yönünde karar alındı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 Mart Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak karşılaşma öncesi Yunan resmi makamlarınca, UEFA'ya güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan oynanması yönünde talebin iletildiği ve UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulduğu belirtilerek, "UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır." denildi.

Alınan karar doğrultusunda, 9 Mart Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer almayacak. İki takım arasında 16 Mart Perşembe günü Vodafone Arena'da yapılacak karşılaşmada ise Olympiakos taraftarları bulunmayacak.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
UEFA'dan Beşiktaş kararıUEFA'dan Beşiktaş kararıG.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeG.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanıTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanı2017'nin en iyisi Beşiktaş2017'nin en iyisi BeşiktaşFenerbahçe'de iki isimden kötü haberFenerbahçe'de iki isimden kötü haberBursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım kararını açıkladıAziz Yıldırım kararını açıkladıBiletler tükenmek üzere!Biletler tükenmek üzere!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti